Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались десять человек

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, по состоянию на 8 августа в медорганизациях региона действуют 1852 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На 8 августа 77,1 процента из них занято (1427), свободно 425 коек. Хотя в области ежедневно регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом, ща время пандемии 41508 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 149 человек. Также за минувшие сутки десять человек в области скончались от коронавируса. За период наблюдения в области отмечен 1501 летальный случай. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.