На улице Нижняя Дуброва во время пожара эвакуировали 45 человек

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

7 августа около полудня произошел пожар в доме №7 по улице Нижняя Дуброва. Сигнал о возгорании спасателям поступил в 11.52.

Дом №7 - это девятиэтажка в новом микрорайоне 8ЮЗ. Учитывая плотность квартир в здании, пожар был опасен большим числом жертв. Однако пожарно-спасательные подразделения владимирского гарнизона сработали оперативно. К их приезду густой черный дым валил из квартиры на девятом этажа. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире достаточно быстро, однако на всякий случай из дома эвакуировали 45 человек, в том числе 12 детей.

Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Сгорело имущество на кухне и внутренняя отделка. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Для ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 22 пожарных.