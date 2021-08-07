Владимир Сипягин вручил ордена Пирогова родным погибших от коронавируса медработников

В Доме дружбы состоялась торжественная церемония вручения орденов Пирогова родным 11 медицинских работников Владимирской области, погибших во время лечения больных коронавирусом.

Указом Президента РФ орденом Пирогова награждены посмертно:

− старшая медсестра Судогодской центральной районной больницы Вера Андреева;

− заведующий отделением Киржачской районной больницы Сергей Белкин;

− старшая медсестра Городской больницы №4 г. Владимира Лариса Груздева;

− младшая медсестра клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Муром Ольга Заляева;

− кастелянша Муромской городской больницы №2 Галина Кузнецова;

− санитарка клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Муром Анжелика Курнева;

− водитель автомобиля Киржачской районной больницы Александр Панкратов;

− заведующий Карабановской городской больницей Александровской районной больницы Михаил Савичев;

− медсестра Городской больницы №4 г. Владимира Оксана Титенко;

− заведующий отделением Центральной городской больницы г. Коврова Михаил Толмачев;

− медсестра Муромской городской больницы №2 Надежда Чванова.