Владимир Сипягин вручил ордена Пирогова родным погибших от коронавируса медработников

В Доме дружбы состоялась торжественная церемония вручения орденов Пирогова родным 11 медицинских работников Владимирской области, погибших во время лечения больных коронавирусом.
Указом Президента РФ орденом Пирогова награждены посмертно:
− старшая медсестра Судогодской центральной районной больницы Вера Андреева;
− заведующий отделением Киржачской районной больницы Сергей Белкин;
− старшая медсестра Городской больницы №4 г. Владимира Лариса Груздева;
− младшая медсестра клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Муром Ольга Заляева;
− кастелянша Муромской городской больницы №2 Галина Кузнецова;
− санитарка клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Муром Анжелика Курнева;
− водитель автомобиля Киржачской районной больницы Александр Панкратов;
− заведующий Карабановской городской больницей Александровской районной больницы Михаил Савичев;
− медсестра Городской больницы №4 г. Владимира Оксана Титенко;
− заведующий отделением Центральной городской больницы г. Коврова Михаил Толмачев;
− медсестра Муромской городской больницы №2 Надежда Чванова.