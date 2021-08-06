Во Владимире День города может состояться в удаленном режиме

Как сообщает администрация города Владимира, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой Управление Роспотребнадзора и прочие контролирующие органы не рекомендовали проводить главный городской праздник в режиме «офлайн».

- Все службы, которые задействуют в подготовке к Дню города, находятся на «низком старте», но, вероятнее всего, в этом году мероприятия пройдут в дистанционном формате, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В мэрии уточнили, что, скорее всего, официальные мероприятия состоятся в Патриаршем саду, также будет проведен День физкультурника. На большее владимирцам рассчитывать в 2021 году вряд ли придется.