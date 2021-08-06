В Кольчугинском районе пассажир «Лады» пострадал при выезде в кювет

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 5 августа в 12.40 на трассе Колокша-Кольчугино-александров-Верхние Дворики водитель легкового автомобиля «Лада Ларгус» 1990 года рождения выехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии пострадал 19-летний пассажир легковушки. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» диагностировала у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После оказания помощи молодого человека отпустили лечиться домой.

В настоящее время в Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.