В Собинском районе у клиентки АЗС похитили кошелек с 143 тысячами рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 50-летнего жителя Собинского района.

Мужчину обвиняют в краже, совершенной на территории АЗС. О хищении сообщила женщина, которая рассказала полицейским, что оставила кошелек в уборной комнате автозаправки. В нем лежало 143 тысячи рублей. Вспомнив о бумажнике, дама тут же вернулась, но его на месте уже не оказалось.

Сыщики опросили очевидцев произошедшего и через некоторое время установили приметы возможного похитителя. Вскоре его остановил экипаж ГИБДД.

Мужчина признался, что действительно взял оставленный без присмотра кошелек, когда понял, что никто за ним не наблюдает. После этого он покинул территорию автозаправки.

Бумажник с деньгами в итоге изъяли и вернули законной владелице, а мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража».

В скором времени его рассмотрим Собинский городской суд.