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Общество5 августа 2021 14:37

Во Владимирской области 38 социальных нянь помогают семьям с детьми-инвалидами

И более 1200 особенных детей занимаются реабилитацией по программам выходного дня
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимирской области продолжается реализация комплекса мер по внедрению стационарзамещающих технологий для особенных детей. За первое полугодие более 1600 детей-инвалидов получили такую помощь. Реабилитологи, психологи, логопеды и дефектологи проводят коррекционно-развивающие занятия с особенными детьми по месту жительства в рамках работы домашних микрореабилитационных центров и мобильных служб. На сегодняшний день реабилитацию на дому получают 122 ребенка с инвалидностью. Более 1200 особенных детей занимаются в группах кратковременного пребывания и семейными реабилитационными программами выходного дня. Для 344 родителей детей с инвалидностью созданы и активно работают школы реабилитации и ухода, клубы общения. В них родители получают знания по общему уходу, подбору и использованию технических средств реабилитации, по проведению оздоровительных и реабилитационных мероприятий в домашних условиях. Одной из востребованных среди родителей стала услуга «социальной няни» по кратковременному присмотру за детьми-инвалидами. К работе социальной няни уже привлечено 38 студентов-волонтеров и 11 специалистов, услугой охвачено 38 семей.