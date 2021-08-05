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Общество5 августа 2021 11:23

На севере Владимирской области повысился класс пожарной опасности

Об этом 5 августа сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области
Алексей КОТМЫШЕВ
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По сведениям чрезвычайного ведомства, на 5-6 августа в северных районах региона установлен четвертый, высокий класс пожарной опасности. Это касается Юрьев-Польского и Суздальского районов, а также частично Ковровского и Кольчугинского районов.

В связи с тем, что в условиях жары и сухой погоды в отсутствие осадков повышается риск возникновения природных пожаров, в областном главке МЧС призывают владимирцев и гостей региона не разводить открытый огонь. Следует помнить, что на всей территории Владимирской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого разведение любого открытого огня наказывается штрафом, размер которого для граждан составляет от 2000 до 4000 рублей.

В случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».