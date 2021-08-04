У муромлянина могут забрать землю ради строительства трассы М-12

В Муромский городской суд поступило исковое заявление ГК «Российские автомобильные дороги» к местному жителю о принудительном изъятии объектов недвижимости для нужд страны. В обоснование исковых требований указано, что истец реализует Земельные участки, принадлежащие ответчику, расположены в границах нахождения скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, поэтому, в соответствии с распоряжением Федерального дорожного агентства подлежит изъятию. Поскольку к компетенции РОСАВТОДОР относится принятие решений об изъятии для федеральных нужд земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, они обратились в суд с настоящим иском и просят изъять для нужд РФ земельные участки, принадлежащие ответчику, с предоставлением возмещения за изъятие из федерального бюджета. Дело находится на стадии принятия к производству.