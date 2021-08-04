Новая школа в Коммунаре примет 1 сентября 1200 учеников

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Строительство школы в Коммунаре было начато в 2019 году. Прежняя школа на 500 мест работала в две смены, имела 50-процентный износ зданий и уже не соответствовала современным требованиям.

Новая школа №46 проектной мощностью от 1100 до 1500 мест позволит вести учебный процесс в одну смену и принять ребят из микрорайона и прилегающих территорий.

Директор учреждения Евгений Алексеенко сообщил, что на сегодняшний день техническая готовность объекта превышает 90 процентов. Выполнены основные строительно-монтажные работы, дооборудуются бассейны, аудитории и рекреационные зоны, благоустраивается территория, укладывается асфальт и проводится генеральная уборка помещений. В ближайшей перспективе – строительство спортивного стадиона рядом со школой. Педагогический состав нового учреждения полностью укомплектован. Идёт подбор учителей для запуска различных программ дополнительного образования.

Подрядчики обещают сдать школу вовремя, чтобы 1 сентября она смогла открыть свои двери для ребят.

Владимир Сипягин дал поручение врио своего заместителя Григорию Вишневскому разработать «дорожную карту» по строительству школы в микрорайоне Заклязьменский. Это одна из трёх школ, которые наш регион планирует возводить при поддержке госкорпорации развития ВЭБ.РФ.