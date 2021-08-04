Ковровчанка украла у подруги золотые украшения и сдала их в ломбард

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража» на 29-летнюю местную жительницу.

По версии следствия, однажды, находясь дома у подруги, женщина заметила, как та примеряла золотые украшения, которые намеревалась надеть на день рождения. Гостья заметила, куда хозяйка сложила украшения, а также заметила, что в комоде лежат деньги.

После этого два месяца подряд ковровчанка приходила к подруге домой и всякий раз прихватывала из тайника что-нибудь из украшений, а заодно брала немного денег.

Когда хозяйка заметила пропажу, «ювелирки» и наличных исчезло на 99 тысяч рублей. Оперативникам удалось вычислить и задержать подозреваемую, которая созналась, что золото сдавала в ломбард. В ходе следствия она полностью возместила подруге ущерб.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.