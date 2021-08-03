Во Владимире отремонтируют дороги в микрорайоне 8-ЮЗ

Во Владимире продолжаются работы по строительству дорожной развязки, которая соединит улицы Чапаева и Сперанского. Они должны закончиться осенью этого года.

Одновременно со строительством дорожной развязки будут масштабные работы на соседних дорожных объектах.

Так завершаются работы по ремонту автомобильной дороги от д. №22 до д. №52 по ул. Нижняя Дуброва с устройством тротуара. Работы стоимостью свыше 47 миллионов рублей должны завершиться в августе.

Кроме того, областной центр получил субсидию из областного бюджета, которая направлена на ремонт муниципальных дорог и устройство тротуаров. Запланированы работы по ремонту улицы Разина и тротуара вдоль нее от ул. Чапаева до дома №4-г по ул. Диктора Левитана (район музыкального колледжа). По контракту работы будет выполнять ООО «ВСК». Их окончание запланировано на сентябрь этого года. Та же компания и в те же сроки проведет ремонт дороги по Большому проезду от ул. Разина до ул. Офицерской.

Компания «Владавтодор» отремонтирует внутриквартальную дорогу и тротуар от ул. Василисина до д. №28-а по ул. Нижняя Дуброва. Работы также должны завершиться в сентябре этого года. Эта же компания завершает ремонт тротуара в районе дома №11 по ул. Сперанского — контракт должен быть также исполнен в сентябре.

Существенным подспорьем для автомобилистов Юго-Западного района станет ремонт ул. Завадского на всем ее протяжении от пр. Ленина до пересечения с ул. Василисина. Вдоль всей ул. Завадского появится и тротуар, что существенно повысит безопасность пешеходов. Подрядчик - ООО «Владавтодор» - должен исполнить этот контракт также в сентябре этого года.