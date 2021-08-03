Владимир Сипягин отправил в Киржачский район своего зама для контроля за устранением последствий ночной грозы

Губернатор Владимир Сипягин сообщил, что для контроля над устранением последствий ночной грозы он направил в Киржачский район врио заместителя губернатора Германа Елянюшкина.

Напомним, что стихия оставила без электроснабжения более 60 населённых пунктов района. В них проживает 5500 человек. На пострадавшей от грозы территории расположено 10 школ, 3 дошкольных учреждения и 1 водозабор. В аварийно-восстановительных работах участвует 10 бригад филиала «Владимирэнерго» и 15 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения − 17.00. В Петушинском районе, где к утру без электроснабжения остались 11 населённых пунктов с населением суммарно 950 человек, электроснабжение уже восстановлено.

Напомним, что Росгидрометцентр объявил о еще одном урагане, который может коснуться Владимирской области. В этот раз ближе к вечеру может разгуляться стихия в Муромском, Гороховецком и Вязниковском районах.