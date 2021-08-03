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Общество3 августа 2021 11:23

Собинское предприятие заплатило почти два миллиона налогов после вмешательства приставов

Для этого потребовалось арестовать семь машин компании и недвижимость
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В отделе судебных приставов Собинского района Владимирской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местного акционерного общества задолженности по налогам, которая составила более 1,7 миллиона рублей. Представители предприятия не торопились в добровольном порядке погашать долг, поэтому судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении семи автомобилей и недвижимости, принадлежащих акционерному обществу. Вскоре после этого предприятие-должник рассчиталось с долгом в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.