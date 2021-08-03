В Петушинском районе в поселке Нагорный сгорел легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.12 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящей легковушке в поселке Нагорный. К месту пожара выехали восемь огнеборцев на двух пожарных машинах.

Увы, сообщение оказалось поздним, поэтому когда расчеты прибыли в Нагорный, машина полыхала открытым пламенем по всей площади.

В результате общая площадь пожара составила 4,5 квадратных метра, огонь полностью уничтожил легковушку. К счастью, никто из людей в результате инцидента не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.