Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2021 9:48

В Петушинском районе в поселке Нагорный сгорел легковой автомобиль

ЧП случилось во втором часу ночи 3 августа на улице Вишневой
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.12 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящей легковушке в поселке Нагорный. К месту пожара выехали восемь огнеборцев на двух пожарных машинах.

Увы, сообщение оказалось поздним, поэтому когда расчеты прибыли в Нагорный, машина полыхала открытым пламенем по всей площади.

В результате общая площадь пожара составила 4,5 квадратных метра, огонь полностью уничтожил легковушку. К счастью, никто из людей в результате инцидента не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.