В Киржаче приставы и ГИБДД задержали должника с девятью штрафами

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе рейда, который состоялся накануне с участием судебных приставов и Госавтоинспекции, прямо на дороге проводился розыск должников.

Инспекторы останавливали автомобили, а приставы проверяли автолюбителей по базам данных. В результате в девяти случаев оказалось, что один из водителей имеет сразу девять неоплаченных штрафов, причем в тот же день мужчина все оплатил.

Помимо этого, в четырех случаях на машины был наложен арест, а у двух водителей автомобили изъяли их автомобили.

Подобные рейды будут проводиться и в других уголках региона.