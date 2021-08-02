Во Владимире две квартиры в доме на улицы Николо-Галейской могут передать церкви

Два жилых помещения – квартиры 2 и 4 дома 24 на улице Николо-Галейская могут передать церкви. Напомним, это двухэтажный дом на четыре квартиры с печным отоплением, построенный в 1917 году, не признан аварийным. Пока согласно постановлению горадминистрации готовят предложения о включении их в план передачи местной религиозной организации православный Приход Свято-Николо-Галейского храма города Владимира Владимирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). В течение месяца чиновники должны определиться, как быть с тем, кто сейчас живет в этих квартирах по договору социального найма. Им должны подобрать другое подходящее жилье и определиться со сроками, когда его предоставят.