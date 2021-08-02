Иностранных блогеров-миллионников в Суздале научат варить варенье из огурцов

5 августа в Суздале стартуют съемки литературного тревел-шоу Who is Russia. Цель шоу — показать иностранцам и самим россиянам разнообразие регионов России и их связь с русской литературой.

Участники шоу — блогеры из разных стран с многомиллионной аудиторией в инстаграм, youtube, tiktok — будут читать русскую классику, знакомиться с местной культурой, достопримечательностями, природой. 6 серий фильма об этом путешествии выйдут сразу на 2 языках — русском и английском в сентябре 2021 года на youtube.

Путешествию по Золотому кольцу посвящена вторая серия шоу. В ней команду шоу ждет погружение в Россию — прошлую и настоящую. Блогеры разделятся на 2 команды: одни будут исследовать древнерусскую культуру и знакомиться с местными жителями, вторые — природу и возможности местного экстремального туризма.

Поселятся звезды из Монако, Японии, Турции, США и других стран в гостевых домах восстановленного русского подворья «Пушкарской слободы», чтобы почувствовать атмосферу деревни XVIII века и в современных таунхаусах на берегу реки Каменки в гостиничном комплексе «Суздаль».

Проводником для туристов-блогеров станет здесь Александр Варламов, лучший гид России 2018 года по версии «Русского географического общества», руководитель проекта suzdalgid.ru.

Гостей сначала отправят в баню — париться на сене, хвойных, с вениками. А после отдыха, с утра 6 августа команда отправится на иммерсивный спектакль по Суздалю: в купеческую лавку за поучениями, на тренировку к княжеской дружине и лучнику, на мастер-класс к местному кучеру и кузнецу. В усадьбе Марьи Искусницы в селе Сельцо вся команда увидит домашний театр, русскую чайную церемонию, поиграет в русские настольные игры и даже споет хором. Участники шоу также побывают в местах съемок известных русских фильмов, научатся делать чай в самоваре и варить варенье из огурцов. За это время участники шоу должны найти ответ на один из главных вопросов русской литературы — «Кому на Руси жить хорошо?» из одноимённой поэмы Николая Некрасова.

Кульминация серии — стендап участников на тему «Кому на Руси жить хорошо» пройдет в зоне отдыха «Берег» ГТК «Суздаль». Выступления будут перемежаться русскими ритуалами — гаданием на воде с запуском венков, русскими хороводами и играми. Ну а после окончания выступлений, когда все 11 участников ответят на вопрос Некрасова, всех ждет русская забава — прыжки через костер и ритуальное сожжение Козла отпущения.

После голосования за выступавших, один из героев навсегда покинет шоу. Остальные отправятся дальше в путешествие по России и классической литературе.