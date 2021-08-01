В Меленковском районе сгорел частный дом

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

1 августа в половине восьмого утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Меленковский район, д. Злобино, ул. Центральная, д. 28. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- К сожалению вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом и надворные постройки горели по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 80 кв. м, - сообщили в областном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекалась от МЧС 1 единица техники, 4 человека личного состава. Также привлекалась техника воинской части д. Злобино 1 единица техники, 3 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.