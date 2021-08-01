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Общество1 августа 2021 7:42

В Гусь-Хрустальном поселился Змей Горыныч

Его можно увидеть в парке "Сказка"
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Новый сказочный персонаж облюбовал Гусь-Хрустальный. Змей Горыныч поселился в парке "Сказка". Создал его краснодеревщик Игорь Володин.

На сайте гусевской администрации говорится, что у каждой из голов своя эмоция, например, та, которая будет обращена к Илье Муромцу, станет выражать удивление. На Змее Горыныче можно посидеть, полазать, а затем сделать памятное фото.

Ради безопасности автор решил не делать опасных элементов, например, шипов на шее, о которых он первоначально задумывался. Поэтому родители могут не беспокоиться о детях.

Спонсором работ выступает благотворительный Фонд «Шаг в жизнь».