Муромский машинист скончался в кабине поезда

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию несчастного случая, произошедшего с машинистом структурного подразделения ОАО «РЖД» - эксплуатационное локомотивное депо Муром Горьковской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД». 23 июля на работе при следовании по посадочной платформе станции Мухтолово на электропоезде, машинист пожаловался на плохое самочувствие и попросил помощь. После этого помощник машиниста обнаружил его в кабине не дышащим, а прибывшая по станции «Разъезд 408 км» скорая помощь констатировала смерть машиниста. Сейчас государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая.