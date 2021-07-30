Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июля 2021 11:54

Муромский машинист скончался в кабине поезда

Сейчас проводится проверка
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию несчастного случая, произошедшего с машинистом структурного подразделения ОАО «РЖД» - эксплуатационное локомотивное депо Муром Горьковской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД». 23 июля на работе при следовании по посадочной платформе станции Мухтолово на электропоезде, машинист пожаловался на плохое самочувствие и попросил помощь. После этого помощник машиниста обнаружил его в кабине не дышащим, а прибывшая по станции «Разъезд 408 км» скорая помощь констатировала смерть машиниста. Сейчас государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая.