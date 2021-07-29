В Гусь-Хрустальном осудят водителей, по вине которых пострадали пассажиры

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовных дел по факту нарушения правил дорожного движения водителями, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью человека.

По версии следствия, в минувшем январе 30-летний водитель «Деу» ехал по райцентру, когда не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево и опрокинулся.

В результате 34-летний пассажир «Дэу» получил травмы, которые эксперты признали тяжким вредом здоровью.

Второй случай произошел уже в феврале,когда на автодороге в районе деревни Нечаевская 44-летний водитель легковушки «Опель Астра» съехал на обочину и опрокинулся. В результате пострадала его 42-летняя пассажирка, которая также получила тяжкие телесные повреждения.

Примечательно, что во время ДТП и тот, и другой водители оказались нетрезвыми. В настоящее время оба уголовных дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.