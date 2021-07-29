За год во Владимирской области помидоры подорожали на двадцать рублей

Владимирстат подсчитал, как за год изменилась цена домашнего салата «Цезарь», идеально подходящего для легкого летнего ужина. Для расчета стоимости продуктового набора был взят самый простой рецепт, включающий обжаренное куриное филе, салат ромен, салат латук, салат айсберг, сухарики из белого хлеба, сыр пармезан и свежие томаты. За год подорожали цены на все категории продуктов, но больше всего выросла стоимость помидоров: один килограмм продукта в июне 2021 года оценивался в 121,14 руб. против 102,32 руб. в июне прошлого года. Значительный рост так же показали цены на куриную продукцию и майонез – около 13 рублей и порядка 30 рублей. Меньше всего подорожал сыр – цена выросла всего на 2,4%, примерно восемь рублей.