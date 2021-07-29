В Гусь-Хрустальном районе в результате пожара сгорел семиквартирный дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 28 июля в 18.50 на пульт дежурной смены Меленковского пожарно-спасательного гарнизона поступил звонок, в ходе которого огнеборцам сообщили о горящем доме в поселке Мезиновский.

Прибывшие на место расчеты выяснили, что горел семиквартирный одноэтажный дом на улице Кирова.

Оказалось, что шесть квартир были нежилыми, и лишь одна была заселена. К счастью, никто из людей не пострадал.

Что касается дома, то он получил серьезные повреждения — сгорели кровля, а также часть отделки и вещей, находившихся внутри. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Теперь дознавателям МЧС предстоит установить причины, которые привели к возгоранию.