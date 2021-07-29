В Меленках из многоквартирного дома во время пожара эвакуировали 20 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Влаидмирской области, в 17.44 диспетчерам пожарной части поступил сигнал о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Конышева районного центра.

К месту ЧП прибыли 16 огнеборцев на шести пожарнах машинах, а также пять человек личного состава и одна спецмашина из войсковой части, расположенной в деревне Злобино.

Газодымозащитники направились в квартиру на втором этаже, из которой валил дым. В это же время из дома эвакуировали 20 человек, включая восемь детей. Еще одного человека спасли по пожарной лестнице. К счастью, никто из людей не пострадал.

Общая выгоревшая площадь составила 12 квадратных метров, сгорели вещи и мебель, а также отделка части квартиры. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.