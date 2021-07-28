Во Владимирской области проверили 39 магазинов на соблюдение коронавирусных ограничений

С 15 по 21 июля сотрудники департамента предпринимательства Владимирской области совместно с представителями полиции, Роспотребнадзора, Росгвардии и местных администраций провели мониторинг исполнения магазинами и общепита рекомендаций (постановлений) Роспотребнадзора во Владимире, Суздале, Александровском, Гороховецком и Судогодском районах. Всего проверили 39 торговых точек (сотрудники полиции составили 8 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ), 7 предприятий общественного питания (протоколы не составлялись и материалы проверок не собирались) и 7 гостиниц (протоколы также не составлялись и материалы проверок не собирались). Кроме того, в ночь с 24 на 25 июля во Владимире проведен мониторинг трех магазинов и шести ресторанов и кафе. Как оказалось, в некоторых из них нарушали коронавирусные ограничения: по итогам проверки полицией составлено два протокола по ст.20.6.1 КоАП, на двух объектах собран материал для возбуждения административного производства.