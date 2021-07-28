В Александрове «гаражный» вор совершил грабеж и три кражи

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях оперативники задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в совершении краж и грабежа.

По версии следствия, в текущем июле александровец через незапертую дверь пробрался в чужой гараж и стащил оттуда сварочный аппарат, который вознамерился продать.

В ходе следствия установлено, что это не единственное преступление, в котором подозревается мужчина. Так, в декабре прошлого года точно таким же образом он, по версии следствия, совершил еще две кражи и грабеж — на этот раз были украдены металлические изделия и инструменты.

Часть похищенных вещей задержанный успел продать, другую часть у него изъяли оперативники. В общем итоге сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. На время следствия мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.