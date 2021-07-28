Ковровчанин похитил с предприятия более 200 деталей рельсового пути

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 25-летний житель Коврова обвиняется в краже и покушении на кражу.

По версии следствия, в мае минувшего года парень бродил с металлоискателем по лесу, когда наткнулся на рельсы, которые привели его к местному предприятию.

Парень пробрался за забор и демонтировал детали верхнего строения пути - болты, накладки и вкладыши. Все это он загрузил в машину и скрылся, а потом сдал украденное в пункт приема металла.

В общей сложности сумма ущерба составила 14500 рублей, но на этом молодой ковровчанин не остановился. Уже через несколько дней он снова приехал на то же место и снова попытался украсть детали, но был задержан охраной предприятия, которая передала его в руки полиции.

Парень сознался в преступлении. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.