Во Владимире семейная пара хранила наркотики в пластиковых контейнерах

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка полиции были задержаны мужчина 1978 года рождения и его 29-летняя сожительница. По оперативным данным, пара занималась незаконным оборотом наркотиков.

Задержали сожителей в садовом товариществе, и в ходе личного досмотра оперативники обнаружили у них два свертка с порошкообразным веществом. Такие же свертки в том же количестве были обнаружены и в тайниках-закладках, которые мужчина и женщина успели сделать накануне. Эксперты дали заключение, что в них находились синтетические наркотики общей массой 36 граммов.

Уже во Владимире во время обысков в квартире подозреваемых полицейские обнаружили шесть пластиковых контейнеров, в которых находились различные вещества как растительного, так и химического происхождения.

Согласно заключению экспертов, в контейнерах лежали более 384 граммов амфетамина, более 641 грамма мефедрона, более 375 граммов марихуаны и около 277 граммов наркотика МДМА.

По версии следствия, все эти вещества сожители собирались сбыть через тайники-закладки на территории Владимира и Суздальского района.

В настоящее время на них возбуждены уголовные дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков, мужчину и женщину заключили под стражу. Сейчас оперативники устанавливают каналы получения наркотиков.