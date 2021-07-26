Во Владимире «Лада» выбила с проезжей части попутную «Мазду»

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 25 июля в 18.00 возле дома №9 по проспекту Ленина.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Лады» тринадцатой модели 1994 года рождения при перестроении столкнулся с ехавшим впереди автомобилем «Мазда-СХ5» под управлением молодого человека 1991 года рождения.

В результате удара «Мазду» отбросило на дорожный знак. К сожалению, не обошлось без пострадавших. У водителя «Лады» прибывшие на место ДТП сотрудники «скорой помощи» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины. У его пассажира 1991 года рождения также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы, ссадины и резаную рану лба. Обоим пострадавшим госпитализация не потребовалась.

В настоящее время в ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.