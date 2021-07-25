В Гусь-Хрустальном состоялся рейд по запрещенным для купания местам

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 24 июня в ходе очередного рейда проверяющие вышли на пляжи пруда парка «Сказка», карьеров Кирпичного завода, а также на пруды поселка Гусевский и Гусевский-4, а заодно посетили городское озеро возле спортшколы имени А.В. Паушкина и городское водохранилище.

Практика показывает, что гусевчане предпочитают «дикие» пляжи единственному разрешенному месту — пляжу городского озера. К сожалению, в результате в запрещенных для купания местах в течение купального сезона-2021 утонули уже два человека.

На этот раз инспекторы МЧС и спасатели не стали составлять административные протоколы, ограничившись профилактическими беседами и устными предупреждениями. Купальщиков попросили далеко не заплывать и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, а лучше перебраться на разрешенное место отдыха.

Рейды на водоемах региона продолжатся и дальше, однако чаще вместо профбесед на нарушителей все же будут составлять протоколы за нарушение правил поведения на водных объектах.