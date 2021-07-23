Умер профессор ВлГУ Алексей Сергеев

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22 июля ушел из жизни заслуженный деятель науки и техники, профессор ВлГУ Алексей Георгиевич Сергеев.

Он родился 1 апреля 1940 года в Курске. В 1962 году окончил Московский автомеханический институт, получив квалификацию «инженер-механик». Затем работал инженером-конструктором авиаприборостроительного предприятия в Курске и учился в аспирантуре МАМИ.

В ВлГУ Сергеев работал с 1967 года (тогда это был Владимирский вечерний политехнический институт), занимал должности старшего преподавателя, доцента, профессора, декана автотранспортного факультета. С 1986 по 1987 год был проректором по учебной работе. В 1987 году его избрали ректором института, после чего дважды переизбирали. Ведущий вуз Владимирской области Алексей Георгиевич возглавлял до 2005 года. Впоследствии являлся помощником ректора и профессором кафедры управления качеством и технического регулирования Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ.

На его долю выпал нестабильный период в современной истории страны: перестройка, развал СССР, непростые 90-е годы. Несмотря на все трудности, Алексей Георгиевич добился того, чтобы вуз продолжал развиваться. Так, в 1993 году политехнический институт был преобразован в технический университет, а в 1996 году – во Владимирский государственный университет.

Под научным руководством Сергеева защищены 21 кандидатская и одна докторская диссертации.

За большие заслуги в развитии науки и подготовке высококвалифицированных специалистов Алексею Георгиевичу Сергееву было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Он занесён в Книгу Трудовой Доблести города Владимира, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» (IV степени) и Почёта, нагрудными знаками Минобразования «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР» и «Почётный работник высшего образования России», памятной медалью «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России».

Прощание состоится 24 июля в 12:00 по адресу: ул. Вокзальная, 47.