В Гусь-Хрустальном похититель люков с колодцев ограбил продуктовый магазин

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 25-летнего гусевчанина по статьям «Кража» и «Грабеж».

По версии следствия, в декабре минувшего года молодой человек украл пять чугунных крышек и чугунное кольцо с канализационного колодца в Гусь-Хрустальном. Парень разбил колодец кувалдой, сложил все в мешки и увез на машине.

Однако на этом молодой человек не остановился, и отправился в магазин, где стащил алкогольные напитки. Продавцы заметили парня и попытались задержать, однако он смог убежать.

В ходе следствия оказалось, что это не единственные преступления, к которым может быть причастен молодой человек — по версии следователей, он пробрался в дом местной жительницы и стащил оттуда стиральную машину, газовую плиту и поддон от душевой кабины. В общей сложности ущерб составил около 20 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.