Во Владимирской области из-за аварии перекрыли трассу М-7

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, 22 июля около 17:30 на 308-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" возле деревни Илевники Вязниковского района Владимирской области произошла авария. По предварительным данным, столкнулись два грузовых автомобиля. Движение в сторону Москвы было временно перекрыто, в сторону Нижнего Новгорода - организовано по одной полосе. Объезд возможен по следующему маршруту: км 309 М-7 (поворот на Рудильницы в Илевниках), далее через Лог и Пировы-Городищи с выходом на км 305 М-7. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются. Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ликвидируют последствия аварии. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, по предварительной информации, водитель грузового автомобиля, следуя в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим большегрузом. В результате столкновения водители автомобилей погибли. По состоянию на 20:00 движение на данном участке пути затруднено.