В Муромском районе в аварии пострадали два подростка

Авария произошла 22 июля около 14.55 в Муромском районе на автодороге «Афанасово-Петроково-Лесниково». По предварительной информации, шестнадцатилетняя девушка, ехавшая за рулем мопеда, при выезде с грунтовой дороги не предоставила преимущественное право в движении автомобилю "КАМАЗ", двигавшемуся по главной дороге. В итоге грузовик столкнулся с мопедом, «КАМАЗ» совершил съезд в кювет. В результате 31-летний водитель большегруза не пострадал, а ехавшие на мопеде подростки с травмами доставлены в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.