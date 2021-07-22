Во Владимире сгорел автобус, перевозивший детскую футбольную команду

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о возгорании моторного отсека автобуса МАН на Суздальском проспекте поступило на пульт диспетчеров 22 июля в 18.01. Через несколько минут к месту ЧП прибыли пожарные расчеты.

Выяснилось, что автобус вез ребят домой в Иваново после игры, состоявшейся во Владимире. Всего в машине находилось 32 человека, из них 30 детей 2013-2015 годов рождения.

Все ребята и их сопровождающие благополучно покинули автобус еще до приезда пожарных, никто из них никаких травм не получил. Уже в 18.20 пожарные расчеты ликвидировали возгорание, общая площадь которого предварительно составила 20 квадратных метров.

Сейчас решается вопрос о предоставлении футболистам другого автобуса.