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Происшествия22 июля 2021 17:26

В Коврове при наезде на опору ЛЭП пострадал водитель «Газели»

ДТП произошло утром 21 июля на улице Текстильной
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 10.40 у дома №60 по улице Текстильной 65-летний водитель «Газели» выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль врезался в опору линии электропередач.

В результате удара травмы получил сам водитель. Прибывшие на место ДТП сотрудники «скорой помощи» диагностировали у него черепно-мозговую травму, закрытый перелом левого бедра, а также перелом правой голени. Пострадавшего увезли в больницу.

В настоящее время Госавтоинспекция по данному факту проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.