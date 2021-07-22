Переход на Большой Московской оборудуют искусственными неровностями

Переход, расположенном в районе Центра пропаганды изобразительного искусства, оборудуют искусственными неровностями, которые поставят на подъездах к нему. Напомним, только за последний год на этом переходе сбили несколько человек, недавно жертвой стала молодая девушка, переходившая дорогу днем. Изначально городское управление ЖКХ планировало построить на этом участке проезжей части так называемого приподнятого пешеходного перехода, но учитывая настоятельные рекомендации ГИБДД, выбрали другой подход. Условные дорожные «барьеры», ограничивающие скорость движения транспорта, будут располагаться с обеих сторон перехода на расстоянии пятнадцати метров. Как отмечают в городской администрации, по оценкам специалистов в сфере безопасности дорожного движения, именно такое техническое решение позволит наиболее эффективно обезопасить пешеходов на данном участке улично-дорожной сети. Деньги на работы нашли за счет экономии на торгах. Завершить дорожные работы, начатые 22 июля, планируют на следующий день.