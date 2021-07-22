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Общество22 июля 2021 16:44

В Муроме появятся новые конькобежные дорожки с искусственным льдом

Их построят в следующем году
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В Муроме построят открытые конькобежные дорожки с искусственным льдом. Их создание обойдется бюджету в 157 миллионов с лишним рублей. Новое место для любителей коньков появится на стадионе «Энергия» спортшколы олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва на Карачаровском шоссе, 7-А. Подрядчика определят в начале августа, а завершить все работы он должен до конца сентября 2022 года. Площадь дорожек составит почти пять тысяч квадратных метров, кроме того, планируется благоустроить игровое поле, проложить тротуар и сделать подъезды к стадиону.