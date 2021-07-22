Во Владимирской области за три месяца прибавилось 415 многодетных семей

За второй квартал в регионе появилось 2458 малышей, из них 1254 – мальчики, а пять из всех новорожденных появились на свет вне роддомов. Эти три месяца оказались богатыми и на двойни: из 24 двоен 14 родились во Владимире, 4 в Коврове, две – в округе Муром, по одной – в Вязниковском, Киржачском, Петушинском и Судогодском районе. В большинстве семей родились первенцы и вторые дети – 891 и 972 ребенка соответственно. 415 владимирцев стали родителями в третий раз, у 110 появился на свет четвертый ребенок, 35 семей родили пятого малыша, а 29 – шестого и последующих детей.