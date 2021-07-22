Во Владимирской области Следком возбудил сразу два дела по угонам машин подростками

Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил за последние две недели сразу два уголовных дела по угонам автомобилей. Причем в обоих случаях фигурировали несовершеннолетние.

По версии следствия, ночью 7 июля 2021 года в Коврове трое подростков, двое их которых несовершеннолетние, проникли в салон автомобиля и уехали на нем. А 18 июля в Кольчугино двое подростков угнали машину, однако не справились с управлением и съехали в кювет. С места происшествия они скрылись, но их позднее все равно нашли.

В ходе допросов молодые люди причастность к угонам не отрицали. Следствие продолжается.