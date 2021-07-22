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Политика22 июля 2021 15:34

Владимир Жириновский сказал, что Владимир Сипягин сам решит, оставаться ли ему во Владимирской области

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Сегодня, 22 июля во Владимирскую область с рабочим визитом приезжал глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Достаточно очевидно, что сделано это в рамках предстоящих выборов в Государственную Думу. Однако если абстрагироваться от агитационных моментов, кое-что важное во время визита Жириновского во Владимирскую область все же было.

Во время брифинга с представителями владимирских и федеральных СМИ у лидера ЛДПР спросили, отправится ли в случае успеха нынешний губернатор Владимир Сипягин в Госдуму или останется в регионе. И Владимир Вольфович на это ответил, что Сипягин должен сам принять решение о том, будет ли он в случае успеха на выборах перебираться в Москву или останется во Владимирской области. При этом Жириновский добавил, что ему не помешал бы еще один человек в Госдуме.