Во Владимирской области родились Трувор, Ариэль и Цирилла

Владимирские родители во втором квартале этого года предпочитали называть новорожденных сыновей Александрами, Артемами, Максимами, Матвеями, Михаилами, Тимофеями, Иванами, Егорами, Даниилами и Никитами. Среди девочек в топ-10 популярных имен вошли София, Мария, Милана, Анастасия, Виктория, Анна, Дарья, Ксения, Алиса и Ева. Выбирали, впрочем. редкие и необычные имена: Адам, Анатолий, Вениамин, Гордей, Ефим, Клим, Моисей, Прохор, Даниил Эрнест, Леон, Серафим, Трувор, а для девочек - Агния, Аксинья, Альбина, Анжелика, Виталина, Зоя, Людмила, Надежда, Нина, Тамара, Ариэль, Дива-Виктория, Жасмина, Златослава, Мальвина, Павла, Цирилла.