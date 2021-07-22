Во Владимире установлена причина пожара в автобусном парке компании «АДМ»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщили в Главном управление МЧС России по Владимирской области, наиболее вероятной причиной случившегося в ночь на 14 июля пожара в автобусном депо на улице Гастелло является поджог. Именно такое заключение сделали специалисты в ходе работы.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что в данный момент материалы направлены в полицию, которой и предстоит теперь искать поджигателей.

Напомним — информация о пожаре в парке автобусов «АДМ» на Гастелло, 11, поступила в региональный главк МЧС около половины третьего ночи 14 июля. На место ЧП сразу же выехали несколько пожарных машин, однако в результате огнем были уничтожены пять автобусов.

Примечательно, что накануне днем руководство компании прислало в мэрию Владимира документ, в котором сообщала об уходе с рынка перевозок и просила расторгнуть контракт на обслуживание последних своих маршрутов №26 и 28, а уже ночью случился пожар. Впрочем, связаны ли эти события - теперь покажет следствие.