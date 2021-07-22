Во Владимире пенсионер занимался контрабандой оружия

УФСБ России по Владимирской области сообщает, что они помогли в расследовании дела по контрабанде российского вооружения. И одним из тех, кто занимался этой деятельностью оказался военный пенсионер из Владимира.

Тот организовал канал контрабандной поставки составных частей российского вооружения, в том числе гранатометных оптических комбинированных прицелов «ПГОК-9» на сумму более 500 000 рублей. В августе 2019 года его задержали сотрудники правоохранительных органов. Обыск в квартире владимирца помог обнаружить и изъять изделия и предметы военного назначения, подготовленные для отправки на Украину через Белгородскую и Ростовскую области.

Суд же по делу проходил в Белгороде. Судья признал владимирца виновным и приговорил его к 1 году и 11 месяцам колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу.