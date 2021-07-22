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Общество22 июля 2021 13:14

Во владимирских салонах красоты массаж будут делать в перчатках

Губернатор внес очередные изменения в указ «О введении режима повышенной готовности»
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Владимирцев ждут очередные изменения из-за введения коронавирусных ограничений. Салоны красоты и парикмахерские могут работать, но с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора. Также необходимо выделить отдельную раковину для мытья рук персонала и дозатор для антисептика, соблюдать ограничения по количеству людей находящихся в помещении. Работать мастера должны в полной амуниции: перчатках, шапочках, одноразовых масках, которые меняют каждые три часа, или респираторах, носках и закрытой обуви, в халатах, а после каждого посетителя мыть руки. Парикмахерские услуги или массаж тоже должны делать в перчатках. Чай, кофе и прочее предлагать посетителям можно, но при условии, что все поверхности дезинфицируются. И, наконец, владимирцам старше 65 лет разрешили работать, но только если они сделали прививку от коронавируса и пользуются масками.