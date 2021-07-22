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Происшествия22 июля 2021 13:13

В Кольчугино юноша попался на попытке продажи наркотиков

В результате парень был осужден за покушение на незаконный сбыт запрещенных веществ
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях молодому человеку был вынесен обвинительный приговор.

Как установил Кольчугинский городской суд, в начале декабря прошлого года молодой человек сговорился с неким «куратором» из сети о совместной продаже наркотиков. В конце того же месяца кольчугинец получил через тайник крупную партию наркотических средств, которые перевез из Владимира в Кольчугино и сделал в городе несколько закладок, сообщив их координаты «куратору».

Однако прежде чем наркотик успели продать, его обнаружили полицейские. Тогда через какое-то время молодой человек получил от «куратора»новые координаты тайника с запрещенными веществами. Парень приехал в лес под Владимир и там обнаружил закладку, в которой лежали 20,21 грамма метилэфедрона. Однако тут же молодой человек был задержан полицейскими. Впрочем. Одну из закладок — 0,3 грамма, юноша успел продать за 1000 рублей своему знакомому из числа ровесников.

В суде молодой человек полностью признал свою вину. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.