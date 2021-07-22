В центре Владимира дом 19 века превратят в общественно-деловой центр

На разработку проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению под общественно-деловой центр объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, кон.XIXв.», расположенного на улице Дворянская, д.11, в городской администрации готовы выделить почти 1,7 миллиона рублей. Как отмечено в документах, главная цель работ – сохранить культурное наследие. Историческое здание, где раньше располагался ресторан «Клуб на Дворянской», пустует последние десять лет, но при этом, как считают специалисты Госинспекции по охране объектов культурного наследия, играет роль в формировании композиционной оси улицы Дворянской. Согласно заданию, подрядчик, которого определят 4 августа, должен будет оценить состояние здания, разработать план реставрации и восстановления, продумать. как приспособить старинное здание для современных нужд – открытия общественно-делового центра, предоставить в мэрию эскиз и рабочий проект, а также согласовать все работы с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Выполнить работы подрядчик должен за 450 дней, но начнет работать уже в этом году, причем основная часть работ, оцененная в миллион рублей, должна тоже быть выполнена до нового года.