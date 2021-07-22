Во Владимире 16 водителей задержаны за нарушение правил тонировки

Фото: УМВД России по Владимирской области

В течение 21 июля инспекторы областного УГИБДД, вооруженные специальными приборами для измерения светопропускаемости автостекол, проводили массовые проверки водителей на дорогах Владимира. Всего было проверено несколько десятков машин.

В результате в 16 случаях водители попались за нарушение правил тонировки, причем один из них попался на этом нарушении повторно. На всех были составлены протоколы об административных правонарушениях.

В Госавтоинспекции обещают, что такие рейды продолжатся и в дальнейшем, причем не только на территории областного центра.