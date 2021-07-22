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Происшествия22 июля 2021 10:46

В Камешковском районе на трассе М-7 легковой автомобиль врезался в дерево

ДТП произошло в первом часу ночи 21 июля на 229 километре федеральной автодороги
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 00.40 водитель автомобиля «Грейт Волл» - мужчина 1978 года рождения, вылетел с трассы.

В результате машина попала в правый придорожный кювет по ходу движения и врезалась в дерево. Травмы получил сам водитель автомобиля. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и перелом ребер. Пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.